El Gobierno de Ecatepec detectó cerca de dos kilómetros de cavernas bajo la avenida Adolfo López Mateos (R1), algunas de hasta seis metros de altura, durante los trabajos de reencarpetamiento de esta vialidad.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss explicó que las oquedades se habrían generado por el deterioro y colapso de redes de drenaje, situación que representa un riesgo para la población que transita y vive en la zona.

Azucena Cisneros alerta por cavernas bajo la avenida R1

La avenida R1 tiene una longitud de 11 kilómetros y cruza por 26 colonias de Ecatepec. De acuerdo con la alcaldesa, la vialidad fue construida en la década de 1960 y ha tenido poco mantenimiento a lo largo de los años.

Cisneros Coss señaló que durante la revisión previa a los trabajos de reencarpetamiento comenzaron a localizarse drenajes colapsados y zonas donde el desgaste del suelo generó las cavernas.

“En esta revisión hemos encontrado un problema muy grave, que tenemos que solucionar”, afirmó la presidenta municipal, quien agregó que buscará el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender la situación.

Azucena Cisneros alerta por cavernas bajo avenida R1 en Ecatepec (Cortesía )

Ecatepec requiere 100 mdp para eliminar riesgo en avenida R1

La alcaldesa estimó que eliminar las cavernas y sustituir el drenaje afectado en los dos kilómetros identificados tendrá un costo aproximado de 100 millones de pesos.

Este monto se suma a los 500 millones de pesos contemplados para el remozamiento integral de la avenida R1, cuyos trabajos iniciarán formalmente el 6 de septiembre y están previstos para concluir a finales de 2026.

Azucena Cisneros señaló que el municipio continuará buscando recursos para atender el problema y garantizar condiciones seguras para las miles de personas que utilizan esta vialidad.