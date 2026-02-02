Alejandra Rojas Báez fue reportada como desaparecida ante las autoridades, esto luego de que fuera vista por última vez con su primo Noé Jacobo Pérez Rojas en Tlalnepantla, Estado de México.

La mujer se desempeña como presidenta del Comité Directivo Municipal de Movimiento Ciudadano (MC) en Jilotzingo. Desde el partido ya piden apoyo para localizar a ambos desaparecidos.

Emiten ficha de búsqueda por la desaparición de Alejandra Rojas Báez

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Alejandra Rojas Báez fue vista por última vez el pasado viernes 30 de enero, al igual que su primo Noé.

Reportes indican que se encontraba en la Residencial Privanza, Habitacional Jardines de Bella Vista, en el municipio de Tlalnepantla.

Alejandra Rojas Báez (Especial)

Se presume que Alejandra Rojas Báez y Noé Jacobo Pérez Rojas estaban juntos el día de la desaparición, pues reportes indican que se encontraban en el mismo lugar.

Autoridades ya emitieron fichas de búsqueda para los jóvenes de 27 y 26 años de edad, respectivamente.

Por su parte, desde la cuenta de Facebook de MC en Jilotzingo ya compartieron las fichas de búsqueda, pidoendo apoyo a la cuidadanía para localizar a Alejandra y Noé.

Del mismo modo, familiares de los desaparecidos piden a la población compartir cualquier tipo de información que pueda ser crucial para su localización y pronto regreso a casa.