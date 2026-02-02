Alejandra Rojas Báez, coordinadora municipal de Movimiento Ciudadano en Jilotzingo, Estado de México, y su primo Noé Pérez Rojas fueron hallados con vida tras más de 48 horas desaparecidos.

Aunque se reporta que estaban desorientados y sin lesiones graves, el caso expone la vulnerabilidad política y la crisis de desapariciones en México, donde más de 110 mil personas siguen sin ser localizadas.

Alejandra Rojas Báez y su primo son hallados con vida tras ser reportados como desaparecidos

La desaparición de Alejandra Rojas Baez de 27 años de edad, y su primo Noé Pérez Rojas generó sospechas de extorsión política, dada la candidatura de su padre a la alcaldía, pero ambos fueron hallados desorientados sin lesiones graves.

Alejandra Rojas Báez y su primo fueron encontrados con vida en un paraje entre Jilotzingo y Naucalpan; se reporta que ambos fueron hallados desorientados sin lesiones graves.

Localizan con vida a Alejandra Rojas Báez, coordinadora de MC y a su primo tras desaparecer el 30 de enero (Movimiento Ciudadano del Estado de México / Facebook)

Ante su hallazgo a más de 48 horas de desaparición reportada el sábado en la madrugada, la Fiscalía mexiquense ya investigando los hechos.

Durante su desaparición, el alcalde Raziel Chavarría de Jilotzingo y la dirigencia de MC, emitieron alertas de búsqueda inmediata de la coordinadora; posteriormente en sus redes sociales, el partido político confirmó que ambos fueron encontrados con vida.

Este caso de la coordinadora del MC y su primo, destaca la importancia de la pronta difusión pues de acuerdo a los registros oficiales del 2025, las alertas de desapariciones en México ascienden a más de 110 mil casos acumulados de personas permanecen sin ser encontradas.