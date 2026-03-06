La presidenta municipal de Tecámac, Rosi Wong Romero, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezaron la entrega de infraestructura y mobiliario escolar en la Secundaria Oficial No. 103 “Licenciado Adolfo López Mateos”. Esta acción forma parte de una estrategia integral del gobierno mexiquense para dignificar las condiciones de aprendizaje en toda la entidad.

La alcaldesa Rosi Wong destacó que la suma de esfuerzos entre los distintos órdenes de gobierno es fundamental para fortalecer a las nuevas generaciones. Subrayó que el conocimiento es el pilar para erradicar la desigualdad, por lo que garantizar escuelas dignas es un derecho irrenunciable para la niñez y juventud.

Delfina Gómez y Rosi Wong: Liderazgo por una educación de vanguardia

Durante el evento, la gobernadora Delfina Gómez refrendó su compromiso de resarcir la deuda histórica con el sistema educativo mediante el impulso de espacios que promuevan el desarrollo integral.

Enfatizó que el “Año de las Obras” no se limita a la infraestructura urbana, sino que coloca a la educación, la salud y la recreación como ejes centrales para elevar la calidad de vida de las familias mexiquenses.

Rosi Wong Romero agradeció el respaldo de la administración estatal y del Congreso para concretar estos proyectos, señalando que invertir en las infancias es, al mismo tiempo, una estrategia de seguridad que fortalece el tejido social y el porvenir del municipio.

Delfina Gómez impulsa escuelas dignas y sostenibles en Tecámac con Rosi Wong. (Cortesía)

El secretario de Educación, Miguel Ángel Hernández Espejel, detalló que esta jornada representó una inversión de 85.58 millones de pesos para beneficiar directamente a 72 escuelas de la demarcación.

El equipamiento entregado incluye mobiliario de primer nivel, obra civil y la implementación de sistemas de captación de agua pluvial, posicionando a Tecámac a la vanguardia en sostenibilidad ambiental dentro de los planteles educativos.

Asimismo, resaltó que con el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el municipio ha alcanzado una inversión acumulada de 255 millones de pesos. Este respaldo histórico se traduce en becas, útiles y programas de equipamiento que hoy benefician a más de 147 mil estudiantes de la región.

Previo a la entrega, ambas mandatarias encabezaron la Mesa de Paz del Estado de México en las instalaciones de Protección Civil municipal, vinculando la formación académica con la estrategia de seguridad estatal.