El Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, puso en marcha filtros sanitarios en planteles educativos con el fin de fortalecer la prevención y detección oportuna del sarampión.

Como parte de esta estrategia integral de salud pública, se instalaron 450 puntos de vacunación en todo el territorio estatal para proteger a niñas, niños, jóvenes y personal docente.

Filtros sanitarios y uso de cubrebocas en escuelas del Estado de México

Desde el 9 de febrero de 2026, las escuelas mexiquenses aplican filtros diarios que incluyen la toma de temperatura y observación clínica rápida para identificar casos sospechosos.

La Secretaría de Salud estatal también emitió las siguientes recomendaciones:

Uso de cubrebocas en espacios cerrados y lugares con poca distancia física.

Protocolos de aislamiento preventivo y notificación inmediata ante signos compatibles con la enfermedad.

Capacitación al personal escolar para la detección temprana de síntomas.

Estas medidas permiten canalizar posibles casos a unidades médicas sin interrumpir de manera generalizada las actividades académicas.

Vacunación en Edoméx: 1.6 millones de dosis aplicadas contra el sarampión

La Campaña Estatal de Vacunación se desarrolla del 7 al 15 de febrero de 2026, con más de 400 puntos de inmunización distribuidos en todo el Estado de México, además de jornadas de domingo a jueves para facilitar el acceso de la población.

De acuerdo con el esquema oficial de salud, se promueve la aplicación de:

Vacuna SRP: Para niñas y niños de 6 meses a 9 años.

Vacuna SR: Para personas de 10 a 49 años.

A la fecha, el gobierno de Delfina Gómez ha aplicado más de 1.6 millones de dosis. Las autoridades sanitarias informaron que, aunque se han reportado 40 casos en lo que va del año, la tasa de letalidad se mantiene en cero.

Con estas acciones anticipadas, el Estado de México reafirma su compromiso con la salud comunitaria y la prevención de brotes en sectores vulnerables.