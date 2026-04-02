La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, se consolida como una de las mandatarias mejor evaluadas del país al mantenerse de forma sostenida dentro del top 10 nacional de aprobación ciudadana, de acuerdo con el ranking de Demoscopía Digital correspondiente a marzo de 2026.

El estudio más reciente ubica a la mandataria con 66.2% de aprobación, cifra que no solo confirma su permanencia entre las mejor calificadas, sino que también refleja una tendencia al alza respecto a meses anteriores.

Delfina Gómez mantiene crecimiento en aprobación y se consolida en el top nacional

En febrero de 2026, la maestra Delfina Gómez registró 64.3% de aprobación, posicionándose en el séptimo lugar a nivel nacional. Para marzo, el incremento cercano a dos puntos porcentuales evidencia un avance sostenido en la percepción ciudadana.

El seguimiento mensual de la encuestadora muestra que la gobernadora ha logrado mantener una base sólida de apoyo, superando de manera constante el promedio nacional y destacando por la estabilidad en su nivel de aprobación.

Estos resultados reflejan una percepción favorable sobre el rumbo de su administración, particularmente en una de las entidades más pobladas y complejas del país, donde el respaldo ciudadano se ha mantenido firme.