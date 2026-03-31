El Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, desplegará, a través de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), un operativo especial durante Semana Santa 2026, que se llevará a cabo del 27 de marzo al 12 de abril en toda la entidad.

Edoméx refuerza seguridad en carreteras y centros turísticos en Semana Santa

El dispositivo contempla la participación de mil 682 elementos, apoyados por 400 unidades balizadas, 25 binomios caninos y 25 equinos, quienes realizarán patrullajes fijos y móviles en 132 centros turísticos y de esparcimiento, así como en 20 rutas carreteras y vías primarias.

Además, policías estatales brindarán vigilancia en 4 mil 651 centros religiosos, donde se prevé la realización de 230 viacrucis y 112 procesiones del silencio, con una asistencia estimada de más de 394 mil personas.

La estrategia también incluye la supervisión de más de 6 mil cajeros automáticos, con el objetivo de prevenir delitos durante el periodo vacacional.

Operativo Semana Santa Edomex: más de mil 600 elementos vigilan carreteras. (Cortesía)

Para apoyar a visitantes foráneos, la SSEM instalará dos módulos de atención: uno en el Museo Torres Bicentenario, en Toluca, y otro en Atlacomulco, cerca de la plaza de cobro El Cotecito, como parte del programa “Héroes Paisanos”.

Finalmente, la dependencia recordó que los números 089 para Denuncia Anónima y 911 de Emergencias operan las 24 horas, además de sus redes sociales oficiales para brindar atención a la ciudadanía.