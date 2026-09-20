Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno del Estado de México, informó que Delfina Gómez Álvarez instruyó a su gabinete a trabajar en unidad con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para impulsar sus programas, obras y acciones en la entidad.
Tras asistir al Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, Duarte señaló que el objetivo es acompañar las políticas públicas del Gobierno de México y facilitar que sus beneficios lleguen a municipios y colonias del Estado de México.
El funcionario destacó que esta coordinación entre los gobiernos federal y estatal ha permitido avanzar en distintos proyectos y programas dirigidos a la población mexiquense.
Horacio Duarte destaca avances del Plan Oriente en Edomex
Entre las acciones mencionadas por el secretario general de Gobierno se encuentra el Plan Oriente, que contempla 121 obras y acciones en 10 municipios prioritarios del Estado de México.
De acuerdo con Horacio Duarte, este proyecto representa una inversión de más de 75 mil millones de pesos y forma parte de los trabajos impulsados de manera coordinada entre la administración de Claudia Sheinbaum y el gobierno encabezado por Delfina Gómez.
El funcionario señaló que la instrucción de la gobernadora es que las distintas áreas de su administración contribuyan a que los programas y proyectos federales puedan concretarse en territorio mexiquense.
Delfina Gómez respalda programas de Claudia Sheinbaum en el Estado de México
Horacio Duarte también destacó la entrega de Programas para el Bienestar a más de 5 millones de mexiquenses, así como proyectos relacionados con educación y salud.
En materia de infraestructura sanitaria, informó sobre la construcción de 905 consultorios gratuitos en los municipios del Estado de México. En educación, mencionó la creación de 52 nuevos bachilleratos y 28 nuevas universidades.
El secretario general de Gobierno reiteró que el trabajo conjunto busca llevar estos programas y acciones a distintos puntos de la entidad, bajo la instrucción de Delfina Gómez de acompañar las políticas públicas de la presidenta Claudia Sheinbaum.