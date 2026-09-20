Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno del Estado de México, informó que Delfina Gómez Álvarez instruyó a su gabinete a trabajar en unidad con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para impulsar sus programas, obras y acciones en la entidad.

Tras asistir al Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, Duarte señaló que el objetivo es acompañar las políticas públicas del Gobierno de México y facilitar que sus beneficios lleguen a municipios y colonias del Estado de México.

El funcionario destacó que esta coordinación entre los gobiernos federal y estatal ha permitido avanzar en distintos proyectos y programas dirigidos a la población mexiquense.

Delfina Gómez respalda programas de Claudia Sheinbaum en Edomex: Horacio Duarte (Cortesía)

Horacio Duarte destaca avances del Plan Oriente en Edomex

Entre las acciones mencionadas por el secretario general de Gobierno se encuentra el Plan Oriente, que contempla 121 obras y acciones en 10 municipios prioritarios del Estado de México.

De acuerdo con Horacio Duarte, este proyecto representa una inversión de más de 75 mil millones de pesos y forma parte de los trabajos impulsados de manera coordinada entre la administración de Claudia Sheinbaum y el gobierno encabezado por Delfina Gómez.

El funcionario señaló que la instrucción de la gobernadora es que las distintas áreas de su administración contribuyan a que los programas y proyectos federales puedan concretarse en territorio mexiquense.

Delfina Gómez respalda programas de Claudia Sheinbaum en el Estado de México

Horacio Duarte también destacó la entrega de Programas para el Bienestar a más de 5 millones de mexiquenses, así como proyectos relacionados con educación y salud.

En materia de infraestructura sanitaria, informó sobre la construcción de 905 consultorios gratuitos en los municipios del Estado de México. En educación, mencionó la creación de 52 nuevos bachilleratos y 28 nuevas universidades.

El secretario general de Gobierno reiteró que el trabajo conjunto busca llevar estos programas y acciones a distintos puntos de la entidad, bajo la instrucción de Delfina Gómez de acompañar las políticas públicas de la presidenta Claudia Sheinbaum.