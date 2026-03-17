La gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la Mesa de Paz en Chicoloapan, donde se presentaron resultados contundentes en materia de seguridad para la Zona Oriente.

Gracias a la implementación del Mando Unificado, el robo de vehículos ha disminuido un 54% y el homicidio doloso un 30% en la región.

Este lunes encabecé la Mesa de Paz en #Chicoloapan, con la asistencia de las y los Presidentes Municipales pertenecientes al Mando Unificado Oriente. El General Alcántara, Coordinador del Mando Unificado, compartió que, desde el inicio de la estrategia, contamos con una disminución del 30 % en homicidio doloso y del 54 % en robo de vehículo. Delfina Gómez, Gobernadora del Estado de México.

Mando Unificado de Delfina Gómez logra reducción histórica en delitos

El modelo de seguridad operativa integra a 15 municipios estratégicos, entre los que destacan Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Texcoco y Cuautitlán Izcalli. La unificación del mando permite una respuesta más rápida y eficiente ante las necesidades de vigilancia y prevención en estas demarcaciones.

Para consolidar estos entornos seguros, se mantiene un despliegue territorial constante apoyado por herramientas tecnológicas y el intercambio de inteligencia. Estas labores buscan no solo reaccionar ante el delito, sino prevenirlo mediante una presencia policial coordinada y efectiva en toda la franja oriente.

En esta estrategia participan activamente la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y la Policía Estatal, en conjunto con las fiscalías y autoridades municipales. Esta alianza permite optimizar los recursos y fortalecer la vigilancia en las zonas de mayor incidencia delictiva dentro del Estado de México.

A la sesión de trabajo asistieron integrantes clave del gabinete de seguridad, como el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, y el Secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda. También estuvieron presentes representantes de la Marina y del Centro Nacional de Inteligencia para respaldar las acciones en la entidad.