La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, anunció una inversión histórica de 145 millones de dólares por parte de la firma Bajaj Motodrive. Este capital, proveniente de la India, representa una de las apuestas internacionales más relevantes para la entidad en años recientes.

La llegada de este proyecto refuerza la posición del Estado de México como un destino predilecto para el capital extranjero. Con esta inversión, el gobierno mexiquense consolida su liderazgo en la industria automotriz y de manufactura avanzada a nivel nacional.

Delfina Gómez impulsa crecimiento industrial con Bajaj Motodrive en Toluca

La empresa de origen indio pondrá en marcha una nueva planta de ensamble de motocicletas en la capital mexiquense, la cual tendrá capacidad para fabricar 500 mil unidades anuales. Esta infraestructura busca dinamizar la economía regional y ofrecer mejores condiciones de desarrollo para las familias.

El proyecto generará un impacto directo en el mercado laboral con la creación de 2 mil 500 empleos directos y cerca de 6 mil puestos indirectos. La mandataria estatal subrayó que estas oportunidades permitirán ampliar el bienestar social en toda la región del Valle de Toluca.

La nueva planta operará dentro del Corredor Centro, una zona estratégica que agrupa a 17 municipios con perfil industrial. Esta ubicación aprovecha las ventajas competitivas del Aeropuerto Internacional de Toluca, su aduana y la plataforma logística Puerta México.

Finalmente, Delfina Gómez Álvarez reiteró que su administración prioriza la digitalización de trámites y la simplificación administrativa. Estas acciones facilitan la llegada de grandes inversiones, asegurando que el Estado de México se mantenga a la vanguardia del desarrollo económico y tecnológico.