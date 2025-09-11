Durante la Reunión de Coordinación Interestatal contra el Robo de Vehículos, Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, reveló que, en coordinación con Morelos, CDMX, Guerrero, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, se logró la reducción del 45% del robo de vehículos.
“Sin duda alguna somos parte de un todo, no podemos dividirnos porque, efectivamente, los que roban en el Estado de México, se pasan a Morelos, se pasan a Puebla, entonces esta intención que se tiene es precisamente que haya una coordinación para poder atacar de frente”Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México
Estado de México y entidades vecinas comparten estrategias de seguridad
Asimismo, señaló que los encuentros entre estados y gobiernos son esenciales para dar seguimiento a acuerdos, medir avances y compartir experiencias que pueden ser clave para replicar y fortalecer la seguridad.
Delfina Gómez detalló que en estas reuniones de seguridad se articulan con las Mesas de Paz de cada estado y participan la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretarías de Seguridad y Fiscalías, con el objetivo de una mayor coordinación para enfrentar los delitos.