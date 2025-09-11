Durante la Reunión de Coordinación Interestatal contra el Robo de Vehículos, Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, reveló que, en coordinación con Morelos, CDMX, Guerrero, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, se logró la reducción del 45% del robo de vehículos.

“Sin duda alguna somos parte de un todo, no podemos dividirnos porque, efectivamente, los que roban en el Estado de México, se pasan a Morelos, se pasan a Puebla, entonces esta intención que se tiene es precisamente que haya una coordinación para poder atacar de frente” Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México

La gobernadora del Edomex mostró sus avances contra el robo de vehículos en la entidad (Cortesía)

Estado de México y entidades vecinas comparten estrategias de seguridad

Asimismo, señaló que los encuentros entre estados y gobiernos son esenciales para dar seguimiento a acuerdos, medir avances y compartir experiencias que pueden ser clave para replicar y fortalecer la seguridad.

Delfina Gómez detalló que en estas reuniones de seguridad se articulan con las Mesas de Paz de cada estado y participan la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretarías de Seguridad y Fiscalías, con el objetivo de una mayor coordinación para enfrentar los delitos.