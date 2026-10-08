La convocatoria encabezada por el presidente municipal, Daniel Serrano Palacios, reunió este miércoles a cerca de 45 mil personas en el Estadio Hugo Sánchez, donde la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, presentó su informe regional “El Poder de Cumplir”.

La llegada de asistentes comenzó desde horas antes del encuentro. Familias, grupos de vecinos y simpatizantes se concentraron en los alrededores del estadio, muchos de ellos con cartulinas y mensajes de respaldo a la gobernadora Delfina Gómez.

El presidente municipal, Daniel Serrano recibió a la mandataria estatal y la acompañó durante el informe, que tuvo como sede a Cuautitlán Izcalli y congregó a habitantes de distintos municipios de la región.

Delfina Gómez presenta informe regional (cortesía )

Delfina Gómez destaca obras para Cuautitlán Izcalli

Con el recinto prácticamente lleno, la gobernadora, Delfina Gómez expuso los avances de su administración y las acciones que se desarrollan en materia de infraestructura, movilidad, agua y salud.

Para Cuautitlán Izcalli, destacó proyectos como la potabilización del Lago de Guadalupe, la limpieza de la presa El Ángulo, la conclusión del Mexibús Lechería-Rosario y la construcción de la Clínica de Salud “Bienestar Contigo”.

El respaldo de los asistentes se hizo presente a través de aplausos y porras durante distintos momentos del mensaje, mientras en las inmediaciones del estadio continuaba la concentración de ciudadanos.

Delfina Gómez presenta informe regional (cortesía )

Inicia rehabilitación de carretera Cuautitlán-Teoloyucan

La jornada concluyó con una segunda actividad en La Quebrada, donde Delfina Gómez y Daniel Serrano dieron inicio a la rehabilitación de 18.4 kilómetros de la carretera Cuautitlán-Teoloyucan.

La obra contempla una inversión estatal de 234 millones de pesos y forma parte de las acciones de infraestructura presentadas durante la jornada regional.