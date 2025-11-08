La gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó las Audiencias Públicas para la Reforma Electoral, donde afirmó que el Estado de México cuenta con la experiencia necesaria para proponer bases y directrices que contribuyan a un nuevo modelo electoral.

Durante el evento realizado en el auditorio de la Escuela Judicial, la mandataria reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por impulsar esta iniciativa que busca garantizar elecciones más equitativas, transparentes y confiables.

El Gobierno escucha a su pueblo porque la democracia no se limita al voto. La democracia nos ha demostrado que nunca un proceso es acabado, la democracia vive y se mueve, es una obra permanente que requiere actualización frente a los nuevos desafíos sociales, tecnológicos y económicos. Delfina Gómez

Delfina Gómez destaca que el Edoméx es pieza clave en la Reforma Electoral

Delfina Gómez subrayó que para la Cuarta Transformación, la ciudadanía es el centro de las decisiones y políticas que impulsan al país. También destacó la importancia del Estado de México, al ser la entidad con el mayor número de electores del país.

La gobernadora reconoció la participación de organizaciones sociales, ciudadanía, partidos políticos, academia y representantes de los tres órdenes de gobierno, quienes presentaron propuestas para fortalecer el sistema electoral nacional.

Asimismo, señaló que las 18 ponencias presentadas durante el ejercicio permitirán integrar una propuesta consensuada y con visión de futuro.

Delfina Gómez encabeza audiencias públicas sobre la Reforma Electoral en el Estado de México. (Cortesía )

Por su parte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, destacó que la Reforma Electoral se construirá a partir de los análisis realizados en las audiencias públicas celebradas en las entidades federativas.

Tenemos Poderes Judiciales renovados, estarán empezando a dar resultados que el pueblo exigió con su votación y tendremos muy pronto una propuesta de reforma electoral en la cual podamos vernos reflejados todas y todos. Arturo Zaldívar

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Héctor Macedo García, reafirmó el compromiso del Poder Judicial de mantener una colaboración abierta y permanente entre instituciones en beneficio de la ciudadanía.

Al ejercicio también asistieron Martha Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura del Estado de México; Arlen Siu Jaime Merlos, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México; Nereida Berenice Ávalos Vázquez, presidenta de la Sala Regional Toluca del TEPJF; Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del IEEM; Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno, y Jesús George Zamora, consejero jurídico del Estado.