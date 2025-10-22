Gracias a las estrategias de seguridad de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), arrojaron que los casos de extorsión en el Estado de México presentaron una reducción del 50%.

Gobierno del Estado de México refuerza seguridad

Durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, se detalló que estos resultados son gracias a la estrategia de seguridad impulsada por Delfina Gómez, basada en acciones de prevención, inteligencia y operativos conjuntos entre los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con las cifras presentadas, entre 2022 y 2025, los casos de extorsión en la entidad disminuyeron de cuatro mil 153 a mil 810, lo que representa una caída histórica atribuida a la desarticulación de redes criminales dedicadas al cobro de pisa y a la extorsión telefónica.

Casos de extorsión en el Edomex se redujeron un 50% (Cortesía)

El gobierno señaló que los operativos permanentes continuarán en los municipios con alta incidencia, así como campañas informativas para fomentar la denuncia ciudadana.

Finalmente, el gobierno de Delfina Gómez, hizo un llamado a reportar cualquier intento de extorsión de forma anónima al 089, Línea Nacional contra la Extorsión, que está disponible las 24 horas del día.