La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez informó que, mientras concluyen los trabajos de desalojo de agua, limpieza y desinfección en Nezahualcóyotl, las clases continuarán en modalidad remota la próxima semana, garantizando un regreso seguro a las aulas y que los alumnos no interrumpan sus actividades académicas.

A su vez, la mandataria detalló que, en coordinación con el Gobierno de México, se entregarán apoyos alimentarios, atención médica y de salud mental, además de campañas de vacunación y cuidado animal para todas las familias afectadas.

Medidas para apoyar a las familias afectadas

Ariadna Montiel Reyes, Secretaria de Bienestar del Gobierno de México, informó sobre el censo casa por casa que será realizado por más de 450 servidores públicos para registrar los daños en viviendas, asegurando que cada familia reciba apoyo sin necesidad de acudir a módulos.

El Director General de CONAGUA, Efraín Morales López, explicó que operan 53 equipos de bombeo y 20 pipas, lo que redujo de 112 a 29 calles afectadas. Una vez desalojada el agua, se iniciará la desinfección de calles, patios y viviendas, además de trabajar en una solución definitiva con la construcción del colector de Chalco.

Delfina Gómez anuncia clases en línea y apoyo a familias afectadas por lluvias en Nezahualcóyotl. (Cortesía)

El Presidente Municipal, Adolfo Cerqueda Rebollo, señaló que la lluvia superó los 90 milímetros, afectando a cerca de 8 mil familias en colonias como José Vicente Villada, Loma Bonita, Reforma, Constitución, Águilas, Agua Azul, Metropolitana, Evolución y Vergel.

Delfina Gómez resalta la coordinación entre los tres niveles de gobierno

La Gobernadora Delfina Gómez agradeció el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum y la coordinación de los tres niveles de gobierno, enfatizando que la prioridad es proteger la salud y seguridad de las familias.

En la conferencia de prensa también estuvieron presentes Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Juan Carlos González Romero, Secretario de Bienestar, y Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.