Durante la administración de Daniel Serrano Palacios, Cuautitlán Izcalli registró disminuciones en dos indicadores de seguridad: la percepción ciudadana de inseguridad y la incidencia de delitos de alto impacto, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La ENSU reportó que la percepción de inseguridad en el municipio pasó de 84.5% en diciembre de 2024 a 71.6% en septiembre de 2026, lo que representa una reducción de 12.9 puntos porcentuales.

Cuautitlán Izcalli reduce la percepción de inseguridad durante 2026

Durante 2024, la percepción de inseguridad en Cuautitlán Izcalli aumentó de 71% en marzo a 84.5% en diciembre, un incremento de 13.5 puntos porcentuales. Con el registro de septiembre de 2026, el indicador se ubicó apenas 0.6 puntos por encima del nivel observado en marzo de aquel año.

En 2026, la evolución de la percepción ciudadana mostró una tendencia a la baja: pasó de 81.8% en marzo a 74.9% en junio y 71.6% en septiembre. Esto representa una disminución de 10.2 puntos porcentuales en seis meses y de 3.3 puntos durante el último trimestre.

En comparación con septiembre de 2025, cuando el indicador se ubicó en 81.7%, la reducción fue de 10.1 puntos porcentuales, diferencia que, de acuerdo con los datos proporcionados, es estadísticamente significativa.

Entre los ocho municipios del Estado de México evaluados, Cuautitlán Izcalli registró el segundo mayor descenso trimestral, por debajo de Tlalnepantla, cuya percepción de inseguridad disminuyó 13.8 puntos. En contraste, Toluca presentó un aumento de 4.2 puntos y Nezahualcóyotl, de 7.5 puntos.

Cuautitlán Izcalli registra 25% menos delitos de alto impacto en 2026 (Cortesía)

Delitos de alto impacto disminuyen 25% en Cuautitlán Izcalli

En materia de incidencia delictiva, el SESNSP registró una reducción de 25% en los delitos de alto impacto durante enero-septiembre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2024. Los casos pasaron de 4 mil 958 a 3 mil 706. Frente al mismo periodo de 2025, la disminución fue de 19%.

En el indicador de efectividad gubernamental, Cuautitlán Izcalli avanzó del lugar 91 al 89 a nivel nacional. Sin embargo, la percepción favorable en este rubro se ubicó en 11.32%, con lo que el municipio ocupó la séptima posición entre los ocho municipios mexiquenses considerados.

La administración encabezada por Daniel Serrano mantiene acciones de prevención del delito, profesionalización policial y coordinación interinstitucional como parte de su estrategia de seguridad.