El presidente municipal, Daniel Serrano denunció actividades de lotificación y derribo de árboles en el Parque Pichardo Pagaza, ubicado en Cuautitlán Izcalli. Expuso la situación luego de que personal del Gobierno Municipal detectara indicios de posibles trabajos de urbanización dentro del Área Natural Protegida Santuario del Agua y Forestal Presa Guadalupe.

Tras la notificación a las instancias correspondientes, este miércoles personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acudió al lugar para realizar las diligencias ministeriales relacionadas con el posible delito ambiental denunciado.

Autoridades de Cuautitlán Izcalli aseguran predio

Durante el procedimiento, las autoridades colocaron cuatro sellos de aseguramiento de predio, con el acompañamiento de servidores públicos municipales de las áreas de Sustentabilidad y Medio Ambiente, Jurídico y Seguridad Ciudadana.

La intervención se realizó después de que el Ayuntamiento reportara indicios de posible lotificación y trabajos de urbanización en la zona protegida.

Parque Pichardo Pagaza se encuentra dentro de un área natural protegida

El predio señalado se ubica dentro del Santuario del Agua y Forestal Presa Guadalupe, identificado como un área natural protegida.

El caso está relacionado con posibles actividades que podrían afectar el entorno natural, por lo que las autoridades estatales realizaron las diligencias correspondientes tras recibir la notificación municipal.

Hasta la información proporcionada por el Ayuntamiento, los hechos se refieren a posibles irregularidades que deberán ser investigadas por las instancias competentes.

Autoridades de Cuautitlán Izcalli aseguran predio (cortesía)

Ayuntamiento mantendrá colaboración durante las investigaciones

El Gobierno Municipal informó que continuará colaborando con las autoridades estatales durante el desarrollo de las investigaciones relacionadas con el predio ubicado en el Parque Pichardo Pagaza.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a revisar la situación jurídica de los terrenos antes de adquirirlos, con el propósito de contar con información sobre su condición legal.

Autoridades de Cuautitlán Izcalli aseguran predio

El caso permanece sujeto a las diligencias de las autoridades correspondientes para esclarecer las posibles actividades de urbanización reportadas en esta zona de Cuautitlán Izcalli.