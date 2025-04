La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la fase 1 de contingencia ambiental Estado de México hoy martes 1 de abril, por lo que también habrá doble hoy no circula y estos son los carros que no saldrán mañana miércoles 2 de abril.

La fase 1 de la contingencia ambiental Estado de México tiene fundamente en los programas para prevenir y responder a contingencias ambientales atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de México, establecidas por el gobierno estatal y CAMe.

Por lo mismo, la contingencia ambiental Estado de México se activa para disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo que representa para la salud, en consecuente, entre las medidas de prevención se activa el doble hoy no circula.

Contingencia ambiental Estado de México: Se activó doble hoy no circula mañana miércoles 2 de abril

Tal como refiere CAMe, la contingencia ambiental en Estado de México se activó en punto de las 16:00 para los municipios de la Zona Metropolitana debido a las altas concentraciones de ozono, que alcanzan las 166 ppb.

De acuerdo con CAMe, hoy martes 1 de abril se registraron altas concentraciones de ozono en dos lugares de la entidad, razón por la que se activó la fase 1 de contingencia ambiental Estado de México:

166 ppb en FES Acatlán, en Naucalpan

156 ppb en Tlalnepantla

La contingencia ambiental en el Estado de México es consecuencia de un sistema de alta presión que se suma a la intensa radiación solar y estabilidad atmosférica igualmente alta.

Por lo que tras activar la contingencia ambiental Estado de México hoy martes 1 de abril, se aplicará el protocolo de la fase 1, como el doble hoy no circula mañana miércoles 2 de abril entre otras medidas:

evitar actividades al aire libre entre las 13:00 a 19:00 horas, así como suspender cualquier plan para las mismas

no fumar

realizar compras y trámites en línea

evitar uso de aerosoles o pinturas impermeabilizantes

revisar las instalaciones de gas doméstico

reducir el uso de combustibles en casa

Contingencia ambiental Estado de México: Estos carros no saldrán por el doble hoy no circula mañana miércoles 2 de abril

Debido a que se activó la fase 1 de contingencia ambiental Estado de México, también aplicará el programa doble hoy no circula mañana miércoles 2 de abril para bajar las concentraciones de ozono.

En consecuente, estos son los carros que se quedarán en casa en la Zona Metropolitana del Estado de México, por el doble hoy no circula de mañana miércoles 2 de abril:

vehículos particulares holograma de verificación 2

vehículos particulares con holograma 1 y cuyo último dígito numérico sea: 2, 3, 4, 6, 8 y 0

vehículos particulares con holograma 0 y 00, engomado rojo y placa que termine en 3 y 4

unidades sin holograma de verificación

vehículos antiguos

vehículos de demostración o traslado

vehículos con placas foráneas o conformadas por letras

vehículos de carga local o federal no podrán circular de 6:00 a 10:00 horas (excepto los que están en el Programa de Autorregulación del Estado de México)

taxis con holograma 0, 00, 1 y 2 con las especificaciones ya señaladas no circularán de 10:00 a 22:00 horas

El programa doble hoy no circula mañana 2 de abril se aplica desde las 5:00 hasta las 22:00 horas.