La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la fase 1 de contingencia ambiental CDMX (Ciudad de México) hoy martes 1 de abril, por lo que también habrá doble hoy no circula y estos son los carros que no saldrán mañana miércoles 2 de abril.

La fase 1 de la contingencia ambiental CDMX tiene fundamente en los programas para prevenir y responder a contingencias ambientales atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de México, establecidas por el gobierno capitalino y CAMe.

Por lo mismo, la contingencia ambiental CDMX se activa para disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo que representa para la salud, en consecuente, entre las medidas de prevención se activa el doble hoy no circula.

Contingencia ambiental CDMX: Se activó doble hoy no circula mañana miércoles 2 de abril

Tal como refiere CAMe, la contingencia ambiental en CDMX se activó en punto de las 16:00 para las 16 alcaldías debido a las altas concentraciones de ozono, que alcanzan las 155 ppb, consecuencia de un sistema de alta presión.

Esto se suma a la intensa radiación solar y estabilidad atmosférica alta, por lo que tras activar la contingencia ambiental CDMX hoy martes 1 de abril, se aplicará el protocolo de la fase 1, como el doble hoy no circula mañana miércoles 2 de abril.

Entre las medidas por contingencia ambiental CDMX, además del doble hoy no circula mañana miércoles 2 de abril, están:

evitar actividades al aire libre entre las 13:00 a 19:00 horas, así como suspender cualquier plan para las mismas

no fumar

realizar compras y trámites en línea

evitar uso de aerosoles o pinturas impermeabilizantes

revisar las instalaciones de gas doméstico

reducir el uso de combustibles en casa

Igualmente y de acuerdo con la Dirección de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire en la mayoría de las alcaldías es muy mala, lo que contribuye a la contingencia ambiental CDMX.

Por lo que el riesgo es mayor para los grupos sensibles , como personas con enfermedades cardíacas o respiratorias, en consecuencia, se repite la medida de la contingencia ambiental CDMX, sobre evitar actividades al aire libre.

Se activa contingencia ambiental CDMX: habrá doble hoy no circula mañana miércoles 2 de abril (Captura de pantalla)

Contingencia ambiental CDMX: Estos carros no saldrán por el doble hoy no circula mañana miércoles 2 de abril

Como se mencionó, la activación de la fase 1 de contingencia ambiental en CDMX conlleva también el programa doble hoy no circula mañana miércoles 2 de abril para bajar las concentraciones de ozono.

En consecuente, estos son los carros que se quedarán en casa por el doble hoy no circula de mañana miércoles 2 de abril en CDMX:

vehículos particulares holograma de verificación 2

vehículos particulares con holograma 1 y cuyo último dígito numérico sea: 2, 3, 4, 6, 8 y 0

vehículos particulares con holograma 0 y 00, engomado rojo y placa que termine en 3 y 4

unidades sin holograma de verificación

vehículos antiguos

vehículos de demostración o traslado

vehículos con placas foráneas o conformadas por letras

vehículos de carga local o federal no podrán circular de 6:00 a 10:00 horas (excepto los que están en el Programa de Autorregulación de la CDMX)

taxis con holograma 0, 00, 1 y 2 con las especificaciones ya señaladas no circularán de 10:00 a 22:00 horas

El programa doble hoy no circula mañana 2 de abril se aplica desde las 5:00 hasta las 22:00 horas.