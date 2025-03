Durante los últimos días, la Policía de Tránsito de la Ciudad de México (CDMX) han puesto en marcha diversos operativos para imponer sanciones a los automovilistas que usen portaplacas prohibidos.

De acuerdo con lo dado a conocer por la Policía de Tránsito capitalina, las multas que se han impuesto a los conductores se aplican de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Tránsito vigente en 2025.

Pero, ¿cuáles son los portaplacas prohibidos en CDMX? Te presentamos la lista de los accesorios que no están permitidos y que pueden ocasionar que te apliquen una multa.

Policias de tránsito CDMX (Especial)

Esta es la lista de los portaplacas prohibidos en CDMX, para que no te multen

Si eres automovilista en la CDMX, tienes que saber que hay algunas portaplacas prohibidas cuyo uso es motivo ineludible de aplicación de una multa, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito.

No obstante, lo anterior no significa que haya alguna marca de portaplacas que no esté permitido, sino que solamente se tratan de aquellos accesorios que no cumplen con las siguientes características:

Estar bien colocados

Visibles

Sin ningún objeto que dificulte su lectura

En otras palabras, si estás circulando en calles de la CDMX con un portaplacas inclinado, polarizado o con elementos que oculten parcial o totalmente la placa, es muy posible que te multen.

Siguiendo la misma lógica, para evitar que te apliquen una sanción debes evitar realizar alguna alteración a tus placas, entonces tampoco les coloques películas adhesivas o luces neón.

Lo anterior también implica que el uso de cubiertas que reflejen la luz para complicar la legibilidad, o el caso de los acabados tipo espejo, son evidentes motivos para que te apliquen una multa.

El propio secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, explicó que los portaplacas no están prohibidos, pero sí tienen que cumplir a cabalidad con los elementos ya señalados.

¿Cuáles son las multas por usar portaplacas prohibidos en CDMX?

Las multas por usar portaplacas prohibidos en CDMX están reguladas por el Reglamento de Tránsito y en él se establece que las sanciones que se pueden aplicar a los automovilistas, son las siguientes:

Multas económicas que oscilan entre 10 y 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir que van de los mil 85.70 a los 2 mil 171.40 pesos

Retiro de placas, pues los agentes de tránsito están facultados para retirar una o ambas placas del vehículo si el portaplaca dificulta la visibilidad de la información

Corralón, ya que en casos graves o reincidencias de infracciones, el vehículo que haya incurrido en la falta puede ser remitido