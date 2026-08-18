Los Gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum, y del Estado de México, que encabeza Delfina Gómez, iniciaron la construcción de cuatro puentes vehiculares en Chimalhuacán.

A través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), tres de las estructuras comenzaron su edificación el 15 de agosto en las vialidades Xaltipac, Los Olivos y Chimalhuacán–Universidad Politécnica, mientras que el cuarto puente se ubica en la zona de San Lorenzo, con trabajos que iniciaron de forma anticipada.

Chimalhuacán tendrá cuatro nuevos puentes vehiculares. (cortesía)

Plan Oriente contempla 10 puentes vehiculares

El Plan Oriente contempla un total de 10 puentes vehiculares en Chimalhuacán y seis municipios más de la región: Ecatepec, Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco, La Paz y Tlalnepantla.

Chimalhuacán tendrá cuatro nuevos puentes vehiculares. (cortesía)

Para estas obras se contempla una inversión de 995 millones de pesos, mientras que para 2027 se proyecta la construcción de siete puentes adicionales en seis municipios más. Además la programación establece la entrega de 5.7 kilómetros de longitud en puentes durante 2026, así como seis kilómetros adicionales de infraestructura vial en 2027.

¿Cuántos puentes se construirán en Chimalhuacán?

En Chimalhuacán se encuentran en construcción cuatro puentes vehiculares:

Tres iniciaron trabajos el 15 de agosto en Xaltipac, Los Olivos y Chimalhuacán–Universidad Politécnica.

Un cuarto puente se ubica en San Lorenzo y comenzó trabajos de manera anticipada.