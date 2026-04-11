La mañana del sábado 11 de abril de 2026 se registró un accidente sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, en la Ciudad de México, donde un tráiler causó un choque múltiple y dejó dos trabajadores muertos.

Según testigos, el trailero iba a exceso de velocidad cuando perdió el control de la unidad, lo que provocó el cierre del carril lateral y causó complicaciones para los automovilistas.

Tras estos hechos, los Servicios de Emergencia se trasladó a la Calzada Ignacio Zaragoza, hacia Viaducto Río Piedad; en la zona persiste el flujo vial lento, por lo que se recomiendan estas rutas alternas:

Eje 1 Norte

Eje 3 Oriente

Eje 4 Sur

Tráiler causa choque múltiple en Zaragoza; hay dos muertos (Especial)

Dos hombres murieron tras choque de tráiler en la Calzada Ignacio Zaragoza

Reportes informaron que la colisión ocurrió cuando el remolque de un tráiler se impactó contra un automóvil particular y un taxi a la altura del metro Santa Martha, provocándoles heridas a los conductores de ambas unidades.

Dos trabajadores, de 25 y 40 años de edad, que se encontraban vendiendo fruta en los laterales de la Calzada Ignacio Zaragoza, murieron al ser embestidos por el tráiler.

Al lugar arribaron servicios de emergencia del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes confirmaron que ambos hombres ya no contaban con vida.

Tráiler causa choque múltiple en Zaragoza; hay dos muertos (Especial)

Detienen a conductor de tráiler

Después del accidente, el conductor del tráiler intentó escapar, pero fue detenido cerca del Metro Guelatao por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Más tarde, peritos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) levantaron los cuerpos y comenzaron las investigaciones para aclarar cómo sucedieron los hechos.