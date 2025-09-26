El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó que suspende actividades el viernes 26 de septiembre por las protestas de Ayotzinapa.

Mediante un comunicado, el CCH Naucalpan manifestó que esta medida es en solidaridad de la comunidad estudiantil con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en 2014.

El CCH Naucalpan detalló que el paro de labores será únicamente por el 26 de septiembre, por lo que reanudarán actividades de manera normal el lunes 29 de septiembre de 2025.

Más planteles se suman al CCH Naucalpan y suspenden actividades el 26 de septiembre por Ayotzinapa

Al igual que el CCH Naucalpan, otros planteles de la UNAM informaron mediante sus cuentas oficiales que se unen al paro de labores el 26 de septiembre por las protestas de Ayotzinapa.

No obstante, presentan diferencias en la reanudación de clases, pues algunos planteles del CCH señalaron que retoman labores el 29 de septiembre, mientras que otros regresarán hasta el 2 de octubre:

CCH Azcapotzalco (reanudan 29 de septiembre)

CCH Oriente (2 de octubre)

Prepa 2 (no habrá pase de lista)

Prepa 3 (acto en memoria de los 43)

Prepa 5 (no habrá pase de lista)

Prepa 6 (acto en memoria)

En tanto, de acuerdo con publicaciones de alumnos en redes sociales, el CHH Vallejo sí tendría clases el viernes 26 de septiembre de manera normal, pues no se llevó a cabo ninguna asamblea estudiantil en dicho plantel.

En el caso del CCH Sur, este se mantiene cerrado tras los hechos de violencia ocurridos al interior el 22 de septiembre de 2025, en donde un alumno murió y otra persona más resultó herida tras ser víctimas de un ataque.

Las Facultades de la UNAM que también se sumaron al paro total de labores fueron:

Facultad de Filosofía y Letras

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Facultad de Artes y Diseño

Facultad de Enfermería y Obstetricia

Escuela Nacional de Trabajo Social

Facultad de Estudios Superiores Aragón (FES Aragón)

FES Cuautitlán

FES Zaragoza

FES Iztacala

Se espera que algunas escuelas realicen asambleas el mismo viernes 26 de septiembre, en las cuales se podría definir si se suma a las protestas activas por Ayotzinapa, derivando en la posible suspensión de clases.

