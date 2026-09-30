La Policía de Toluca y la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo (OCRA) aseguraron dos motonetas y 18 bolsas con una sustancia parecida al cristal durante un cateo realizado en un inmueble ubicado en la calle Protacio Gómez, en el barrio de El Cóporo, Toluca.

Como resultado del operativo fueron detenidas 10 personas, mientras que los agentes localizaron una motoneta con reporte de robo vigente y otra cuyos números de identificación se encontraban presuntamente esmerilados.

Detienen a 10 personas en cateo de El Cóporo por presunto robo y narcomenudeo

Durante la inspección del inmueble, los elementos de seguridad también encontraron 18 bolsas herméticas que contenían una sustancia granulada con características similares al cristal.

Las personas detenidas fueron identificadas como José “N”, Juan Carlos “N”, Eduardo “N”, Jasel Isabel “N”, Alondra Yaritzi “N”, Elizabeth Yanet “N”, Estefanía “N”, Angel Kevin “N”, Aldo “N” y Teresa Getzemany “N”.

De acuerdo con trabajos de inteligencia policial y denuncias ciudadanas, las personas detenidas estarían presuntamente relacionadas con el robo de vehículos, la venta y distribución de droga y asaltos a transeúntes conocidos como “motorratones”.

Las personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica conforme avance la investigación.