La Fiscalía del Estado de México (Edomex) informó sobre la detención de Raúl “N”, alias “El Plátano”, identificado como un objetivo prioritario por ser el presunto generador de violencia en varios municipios.

De acuerdo con la información, “El Plátano” fue capturado en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de extorsión en agravio de una mujer.

Fiscalía de Edomex detiene a “El Plátano”, presunto generador de violencia

A través de un comunicado, la Fiscalía de Edomex informó sobre la detención de “El Plátano”, investigado por el delito de extorsión y generación de violencia a los municipios de Almoloya y Zinacantepec.

Cae “El Plátano”, presunto generador de violencia en Zinacantepec y Almoloya (FiscalíaEdomex)

Los hechos que se le imputan ocurrieron el 24 de mayo de 2025, cuando la víctima comenzó a recibir mensajes intimidatorios de presuntos integrantes de un grupo delictivo con origen en Jalisco.

En los mensajes le exigían el pago de 60 mil pesos a cambio de no hacerle daño a ella ni a su familia. Tras bloquear el número desde el que era amenazada, la mujer detectó una camioneta sin placas vigilando su domicilio.

Cuando salió de su vivienda, ubicada en la comunidad de El Curtidor, en Zinacantepec, la mujer fue interceptada por tres hombres; entre ellos se encontraba presuntamente “El Plátano”.

A partir de la denuncia, la Fiscalía de Edomex inició las indagatorias que permitieron identificar a “El Plátano” como uno de los presuntos responsables y obtener la orden judicial para su captura.

La detención se realizó sobre la carretera Valle de Bravo-San Lorenzo Cuauhtenco, en Zinacantepec. Posteriormente, Raúl “N” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya.

(FiscalíaEdomex)