El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno permaneció atento al despliegue de los cuerpos de auxilio y desarrollo de un incendio registrado en una bodega de desechos industriales ubicada en Santa María de las Rosas, cerca de la Terminal de Autobuses de Toluca. Hasta el momento, el siniestro se encuentra controlado y continúan las labores de remoción de escombros.

De acuerdo con el reporte oficial, al arribar al sitio, las autoridades implementaron un cerco de seguridad que incluyó el bloqueo de calles y la evacuación preventiva de viviendas y negocios en un radio de 100 metros para salvaguardar la integridad de las y los vecinos, sin registrarse ninguna persona lesionada o herida.

Bomberos de Toluca sofocan incendio en bodega de desechos industriales. (cortesía)

No se registraron personas lesionadas o heridas

Aunque tres inmuebles cercanos sufrieron afectaciones colaterales debido a la intensidad del fuego, la oportuna intervención impidió que pasaran a mayores, reportando únicamente daños materiales.

El inmueble siniestrado, de aproximadamente 2 mil 500 metros cuadrados, no contaba con razón social ni licencia de funcionamiento. Las autoridades confirmaron el colapso de la estructura; al momento se desconocen las causas que originaron el fuego.

Bomberos de Toluca sofocan incendio en bodega de desechos industriales. (cortesía)

El incendio fue atendido con apoyo de fuerzas federales y municipios vecinos

Para sofocar el incendio se contó con el apoyo de pipas de agua del municipio de Lerma y de vecinos de la zona, así como de brigadas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes revisaron las líneas eléctricas que resultaron alcanzadas por el calor y el humo.

El alcalde Ricardo Moreno agradeció el valioso respaldo y respuesta inmediata al llamado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Policía Estatal y Municipal, Protección Civil Estatal, CAEM y los cuerpos de bomberos de Temoaya, Lerma, Ocoyoacac, Mexicaltzingo, Metepec, Zinacantepec, San Mateo Atenco, Xonacatlán, Calimaya Otzolotepec, Chapultepec y Almoloya del Río.

Asimismo, se destaca el compromiso institucional del personal operativo, ya que para atender la emergencia de manera prioritaria, los bomberos tuvieron que interrumpir su participación en la X edición de la Carrera “Préndete 2026”, la cual se llevaba a cabo de forma simultánea en la Estación Central.