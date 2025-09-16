La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, encabezó la ceremonia del Desfile Cívico-Militar en el municipio, donde más de mil personas participaron en el despliegue histórico.

La alcaldesa estuvo acompañada por integrantes del gabinete municipal, autoridades estatales y federales, además, del comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, capitán de Navío, Edgar Machado Peña.

Secretaría de Marina se une al desfile en Ecatepec

Por primera vez, un contingente de la Secretaría de Marina se sumó al desfile, junto a fuerzas policiacas de los tres niveles de gobierno, escuelas locales y representantes de pueblos originarios.

El Desfile Cívico-Militar en Ecatepec tuvo más de mil participantes (Cortesía)

El Desfile Cívico-Militar estuvo bajo la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, en donde participaron:

Escoltas

Banda de Guerra

Policía Metropolitana

Caballería

Contingentes de Protección Civil

Bomberos

Representantes de los pueblos originarios

Banda Juvenil de la Escuela Normal de Ecatepec

Unidades caninas con los perros “Venus” y “Cronos”

Además, la Guardia Nacional y la policía estatal mostraron su presencia para reforzar la seguridad en el lugar.

Durante la noche del 15 de septiembre, Cisneros Coss dio el tradicional Grito de Independencia desde el Palacio Municipal, en donde dio un mensaje enfocado en la honestidad, la justicia social y la paz, cerrando la noche con un espectáculo de pirotecnia y música tradicional.