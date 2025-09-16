La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, encabezó la ceremonia del Desfile Cívico-Militar en el municipio, donde más de mil personas participaron en el despliegue histórico.
La alcaldesa estuvo acompañada por integrantes del gabinete municipal, autoridades estatales y federales, además, del comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, capitán de Navío, Edgar Machado Peña.
Secretaría de Marina se une al desfile en Ecatepec
Por primera vez, un contingente de la Secretaría de Marina se sumó al desfile, junto a fuerzas policiacas de los tres niveles de gobierno, escuelas locales y representantes de pueblos originarios.
El Desfile Cívico-Militar estuvo bajo la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, en donde participaron:
- Escoltas
- Banda de Guerra
- Policía Metropolitana
- Caballería
- Contingentes de Protección Civil
- Bomberos
- Representantes de los pueblos originarios
- Banda Juvenil de la Escuela Normal de Ecatepec
- Unidades caninas con los perros “Venus” y “Cronos”
Además, la Guardia Nacional y la policía estatal mostraron su presencia para reforzar la seguridad en el lugar.
Durante la noche del 15 de septiembre, Cisneros Coss dio el tradicional Grito de Independencia desde el Palacio Municipal, en donde dio un mensaje enfocado en la honestidad, la justicia social y la paz, cerrando la noche con un espectáculo de pirotecnia y música tradicional.