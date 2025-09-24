La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, anunció que el municipio cuenta con 37 mil 332 luminarias encendidas, además, se ha hecho la recuperación de 180 parques, con el fin de reducir los delitos nocturnos hasta un 36%.

“Nuestra estrategia de seguridad no solo actúa sobre las consecuencias, sino que atiende las causas. La seguridad no se logra únicamente con operativos, se construye día a día iluminando las calles, recuperando los espacios públicos y devolviéndolos a las familias” Azucena Cisneros Coss, presidenta municipal de Ecatepec

Ecatepec reduce delitos con más iluminación

Como parte del programa “Ocupa tu parque, vive tu barrio”, se busca recuperar espacios públicos con el fin de mejorar la seguridad en zonas con delitos recurrentes. Señalando que en administraciones pasadas, estos lugares fueron abandonados.

Azucena Cisneros afirmó que en San Cristóbal Centro se instalarán 200 luminarias, incluyendo seis superpostes, mientras que en Las Américas se colocarán mil lámparas para las principales calles y avenidas.

Con el rescate de 180 parques en limpieza, poda y chaponeo, la meta es llegar a 500 espacios recuperados, pues se busca devolver áreas seguras a las familias y fomentar el control comunitario natural.

Ecatepec busca bajar la incidencia de delitos con luminarias en espacios públicos (Cortesía)

Además, el INEGI señala que seis de cada 10 personas dicen sentirse más seguras al caminar de noche en lugares iluminados. Mientras que la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) asegura que la falta de alumbrado es una de las principales causas de inseguridad en las colonias.

Según ONU Hábitat, la iluminación en parques y calles incrementa un 36% el uso social de estos espacios, lo que disminuye la incidencia delictiva.

Por otra parte, Carlos Cruz Ramos, director de Servicios Públicos, detalló que ya se han reparado 22 mil 830 lámparas y a partir del 29 de septiembre llegarán 20 mil luminarias nuevas para reforzar la seguridad.

Finalmente, se dio a conocer que por parte del programa Sendero Seguro se busca alcanzar la meta de 300 senderos para este 2025, y con Luces de Esperanza, se han reforzado las principales avenidas de Ecatepec con 990 lámparas.