Azucena Cisneros Coss presentó en sesión solemne de Cabildo su Primer Informe de Gobierno, en el que se detallan las obras y acciones realizadas durante el primer año de la Administración 2025-2027. El documento fue entregado en formato escrito y electrónico ante las y los integrantes del Ayuntamiento.

La alcaldesa destacó que esta sesión marca la recuperación de la institucionalidad del municipio, luego de casi seis años en los que Ecatepec sesionó de manera virtual.

Azucena Cisneros recupera 547 mdp en su primer año y eleva la inversión en obra pública

Acompañada de Amellali Caballero, representante de la gobernadora Delfina Gómez, Cisneros informó que su administración logró recuperar más de 547 millones de pesos que anteriormente se perdían en privilegios y corrupción.

Destacó que Ecatepec alcanzó un récord histórico de inversión en obra pública, al pasar de 544 millones en 2024 a 721 millones de pesos ejecutados en 2025, sin generar deuda.

Entre los principales avances se encuentran:

Más de 500 kilómetros de vialidades pavimentadas

Rehabilitación de calles completas, banquetas, drenajes, pozos y accesos

31 mil baches reparados

Más de 200 calles pavimentadas con concreto hidráulico mediante el programa “Cimientos de Esperanza”

El inicio en diciembre de otras 200 calles para declarar colonias al 100% pavimentadas en enero

El municipio también obtuvo un Récord Guinness Mundial por la mayor jornada de limpieza masiva, con la participación de 148 mil 525 ciudadanos.

Programas sociales y fortalecimiento del abasto de agua, prioridad de Azucena Cisneros

En materia de agua potable, Azucena Cisneros informó un incremento del 40% en el abasto por red, la reparación de más de 4 mil fugas y la rehabilitación de 24 pozos.

Además, se regularizaron deudas históricas con la CFE que llevaban seis años sin pagarse, lo que permitió que más de 300 mil familias reciban agua por red.

También destacó que durante la temporada de lluvias, Ecatepec no fue declarado zona de emergencia, gracias al Operativo Tormenta.

La alcaldesa informó que se fortaleció el trabajo de seguridad mediante:

Mando Coordinado

Apoyo de la Marina

Más patrullas y radios

Operativos y presencia territorial con el Plan de Proximidad Social

Asimismo, más de 500 policías fueron dados de baja, lo que contribuyó a reducir 50% los delitos de alto impacto.

Programas como “Mi Primera Chamba”, “Cambia de Cancha” y “Universitarios en Movimiento para el Bienestar” fortalecieron las oportunidades para jóvenes. Para las mujeres, se consolidó la Red Violeta, que hoy protege a más de 60 mil, y se construyó la Casa de Atención a Mujeres.

Azucena Cisneros destacó que los resultados del primer año están alineados al Plan Oriente, estrategia nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que coordina a los tres niveles de gobierno para atender la región donde viven más de 10 millones de habitantes.

Amellali Caballero reconoció el desempeño del Ayuntamiento y reiteró el compromiso del gobierno estatal de mantener la coordinación con Ecatepec. Señaló que el informe permite conocer con claridad los avances, logros y los desafíos que siguen pendientes.