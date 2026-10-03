La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, inauguró la calle Sinaloa, en el pueblo de Santa María Tulpetlac, vialidad construida en 1973 y que desde entonces no había recibido una intervención integral, salvo trabajos de bacheo. Reconoció que la mayoría de las calles de Santa María Tulpetlac presentan un deterioro severo y se comprometió con los vecinos a repavimentar también la calle Sonora.

Azucena Cisneros inaugura calle Sinaloa (cortesía )

Para los residentes de la comunidad, la obra representa un cambio en su vida cotidiana. Vecinos fundadores recordaron que la calle no recibía mantenimiento integral desde la década de los setenta.

La obra beneficia de manera directa a mil 900 habitantes y forma parte de la meta municipal de repavimentar 600 kilómetros de calles y recuperar más de 2 mil 200 vialidades para finales de 2026.

yo llegué en 1971 y no había nada de construcción de calles, nada, eran como veredas. Alicia González Rivera, habitante del lugar

La vecina recordó que en 1973 fue pavimentada la comunidad y que desde entonces no se realizaba una intervención integral.

Desde entonces no se pavimentaba nada. Venían nada más a bachear, por decir algo, ‘tú eres mi amigo te bacheo’. Ahora no hay esos favoritismos, es parejo y es lo que nos gusta realmente. Todos somos iguales” Alicia González Rivera, habitante del lugar

Bertha Gutiérrez Pérez, también habitante de la calle Sinaloa, recordó que la vialidad estaba llena de baches y que durante la temporada de lluvias el agua se estancaba en los hoyos.

La vecina agradeció a la alcaldesa por la obra y por contemplar la repavimentación de más calles de Santa María Tulpetlac.

Azucena Cisneros inaugura calle Sinaloa (cortesía )

Repavimentación de la calle Sonora

El director de Obras Públicas de Ecatepec, Carlos Ramírez Brassetti, detalló que la calle Sonora tiene 696 metros de longitud y fueron pavimentados con asfalto 5 mil 571 metros cuadrados, con una inversión de 2 millones 241 mil pesos de recursos propios.

De acuerdo con el funcionario, si la obra hubiera sido realizada por una empresa, habría tenido un costo superior a 6.5 millones de pesos.

La alcaldesa de Ecatepec y vecinos recorrieron calles de Santa María Tulpetlac, donde la edil constató el mal estado de las vialidades de este pueblo originario.

Tras el recorrido, la alcaldesa se comprometió a repavimentar la calle Sonora, además de realizar otras obras en esta comunidad.