La presidenta municipal Azucena Cisneros impulsa una estrategia integral para prevenir delitos en la compra-venta de vehículos mediante la creación del Centro de Control Vehicular Ecatepec (CECOVE), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Marina y la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA).

El nuevo centro contará con personal especializado que brindará servicio gratuito para la revisión de documentos y verificación física de automóviles y motocicletas, con el objetivo de dar certeza jurídica a las transacciones comerciales.

Ecatepec fortalece acciones contra el robo de vehículos y el encubrimiento por receptación

El comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Edgar Machado Peña, informó que durante 2025 fueron recuperados 727 vehículos robados y detenidas 346 personas.

De las personas detenidas, 95 fueron por robo de automotores y 252 por encubrimiento por receptación, delito que consiste en conducir o poseer vehículos con reporte de robo y que puede derivar en penas de 1 a 3 años de prisión o multas de hasta tres veces el valor del bien.

Ante estas cifras, el gobierno municipal determinó reforzar las medidas de prevención con la instalación del CECOVE, el cual operará de manera gratuita para reducir riesgos en la compra-venta de automóviles.

Ecatepec creará Centro de Control Vehicular para prevenir fraude en compra de autos (Cortesía)

CECOVE operará con apoyo de Marina, Fiscalía y OCRA para revisar vehículos

El Centro de Control Vehicular, que podría comenzar operaciones en un par de meses y ubicarse en el fraccionamiento Las Américas, contará con la participación de policías municipales y estatales, elementos de la Marina, personal de la Fiscalía mexiquense y especialistas de OCRA.

Las autoridades realizarán consultas en plataformas oficiales para validar la documentación de los vehículos, así como inspecciones físicas para detectar posibles alteraciones. Actualmente se mantienen mesas de trabajo para afinar los protocolos de operación.

El comisario explicó que el objetivo es emitir constancias de revisión y generar espacios seguros para vendedores y compradores, reduciendo así delitos como robo, fraude y encubrimiento por receptación.

Asimismo, recomendó que antes de concretar una operación se verifique la identidad del vendedor, la solvencia del comprador, la autenticidad de la tarjeta de circulación y se acuda a instancias oficiales como OCRA.

Machado Peña advirtió que existen factores de riesgo como:

Precios muy por debajo del valor comercial

Uso de imágenes falsas en anuncios

Citas en lugares alejados o inseguros

Pagos con cheques sin fondos

Solicitud de depósitos anticipados

Transferencias simuladas

Adeudos ocultos

Con estas acciones, Azucena Cisneros busca fortalecer la seguridad patrimonial de las familias de Ecatepec y brindar mayor certeza en las transacciones vehiculares dentro del municipio.