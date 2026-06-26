Toma de rehenes en Tecámac: mujeres y niños entre los retenidos

En Tecámac, en el Estado de México, al menos dos mujeres y tres niños fueron tomados como rehenes por un hombre armado, quien sería familiar directo de los afectados.

Los hechos tuvieron lugar al interior de un domicilio ubicado en la Sexta Sección del fraccionamiento Los Héroes, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad.

De forma preliminar, el hombre fue identificado como Miguel ‘N’, de 35 años, quien aparentemente está bajo los efectos del cristal y secuestró a su familia para no ser anexado.

Miguel ‘N’ secuestró a su familia para no ir al anexo, apuntan versiones

Los primeros reportes informaron que Miguel ‘N’ llegó armado a su domicilio durante la madrugada, ubicado en la calle Abraham González, Tecámac, donde se encontraban su esposa, suegra y sus tres hijos.

El Gobierno de Ecatepec anunció que, para apoyar las labores de seguridad, envió a integrantes de la Fuerza de Tarea Marina Ecatepec al municipio con el objetivo de apoyar el operativo en Tecámac.

Presunto secuestrador vigila con arma larga a autoridades (Especial)

Según las primeras versiones, el hombre presuntamente presenta problemas de adicción y había sido notificado sobre su ingreso al anexo, lo que presuntamente detonó la situación.

Las autoridades han intentado alcanzar una salida pacífica, e incluso le habrían propuesto al sujeto salir acompañado de un conocido en una camioneta, oferta que él rechazó.

“Está dispuesto a morir por su adicción”, dice jefe de anexo sobre rehenes en Tecámac

De acuerdo con Samuel Campos, director de un centro de atención a las adicciones, Miguel “N” se encuentra bajo los efectos del cristal y ha dicho que está dispuesto a morir por su adicción.

“Está superintoxicado, tiene un arma corta y un arma larga. Dice que sí se va a entregar, pero al último cambia de opinión, defiende su vicio y está dispuesto a matarse”, señaló.