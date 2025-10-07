La mañana del 7 de octubre de 2025 un camión de volteo que transportaba cascajo cayó en un barranco ubicado en San Sebastián, municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México.

Primeros reportes indican que el accidente ocurrió cuando el camión descargaba en el barranco conocido como Las Minas. El terreno no soportó el peso de la unidad por lo que ésta cayó al menos 20 metros de altura.

Un video que circula en la red social X muestra a un chófer descamisado recargado en la puerta del camión de volteó de color blanco. El hombre está consciente aunque herido mientras que la unidad está severamente dañada.

#ÚLTIMAHORA 🔴 | Saldo preliminar de varios lesionados por la caída de un camión con cascajo en una barranca en Lomas de San Sebastián en Los Reyes La Paz en el #EdoMex. ⚠️



Al lugar llegaron policías municipales, protección civil y un equipo de bomberos de Los Reyes La Paz, quienes en conjunto realizan maniobras para retirar la unidad así como para brindar apoyo al conductor.

Aunque trascendió que de este accidente resultaron varios heridos, se sabe que el conductor iba solo porque fue quien sufrió heridas y golpes a la hora de la caída.

Accidente estaría vinculado al relleno ilegal de barrancos

Tras este accidente, vecinos cercanos a Las Minas, Estado de México, se acercaron a las autoridades para externar su preocupación.

Aseguran que en los últimos meses a la zona han llegado camiones llenos de cascajo con el que rellenan ilegalmente zonas del terreno ubicado en San Sebastián, Los Reyes La Paz.

Sospechan que esta acción se vincula al relleno ilegal de barrancos, los cuales grandes empresas venden como terrenos habitables.

Por lo que piden a autoridades legales y ambientales iniciar una investigación ya que rellenar un terreno con cascajo representa un riesgo de seguridad y ecológico.

Sobre todo Las Minas, zona donde construir un terreno no es opción ya que cuenta con pendientes pronunciadas e inestables que ponen en riesgo la seguridad.