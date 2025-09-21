Un incendio en la zona de los Reyes, La paz, Estado de México, se registra la tarde de este domingo 21 de septiembre, el cual ha generado la movilización de servicios de emergencia.

La columna de humo negro se logra ver desde diversos puntos del oriente del Valle de México, el cual ha sido originado en la calle Cantera, de la colonia Emiliano Zapata, en la zona de bodegas de La Paz, Estado de México.

El incendio se generó en la planta de solventes y pinturas Hi-Fil, cercana a empresas de cementos y gas.

Información en desarrollo…