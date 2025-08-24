Hoy domingo 24 de agosto, se registró un accidente en la autopista México-Pachuca; la volcadura de una combi dejó un muerto y varios lesionados.

El colapso del vehículo de transporte público ocurrió cerca de las 5:30 de la mañana, a la altura del kilómetro 14-200 de la autopista México-Pachuca, en el Estado de México, donde la combi perdió el control a consecuencia de una falla mecánica.

En este momento, uno de los carriles de la autopista México-Pachuca se ve afectado para vehículos particulares y transportistas, debido a la presencia de elementos de la Guardia Nacional, quienes esperan al personal del Servicio Médico Forense.

Accidente en autopista México-Pachuca (@retodiariomx / Tomada de X)

Accidente Autopista México-Pachuca hoy: Volcadura de una combi dejó 5 lesionados de gravedad

El accidente que se registró en la autopista México-Pachuca dejó un saldo de 5 lesionados de gravedad y un muerto, quienes viajaban a bordo de una combi con dirección hacia al paradero de Indios Verdes, en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con el reporte de Telediario, en total fueron 11 personas quienes resultaron lesionadas y tuvieron que ser trasladadas a distintos hospitales para recibir una valoración médica, mientras que la persona fallecida era una mujer de quien se desconoce su edad.

Entre las víctimas también se encuentra el chofer, quien conducía una combi de la ruta 142, la cual se trasladaba desde San Cristóbal, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, con dirección a la CDMX.

Accidente Autopista México-Pachuca hoy: Circulación se ve afectada por la presencia de la Guardia Nacional

Tras el accidente en la autopista México-Pachuca, uno de los carriles de la carretera se ve afectado por la presencial de elementos de la Guardia Nacional, quienes esperan la llegada del Servicio Médico Forense para completar las labores periciales.

En redes sociales, el medio La Prensa informó que fueron otros automovilistas quienes tuvieron que apoyar a los pasajeros a salir de la combi que sufrió la volcadura, de la cual también circulan imágenes en X como parte de los hechos posteriores al choque.

En total, 20 personas viajaban a bordo del transporte público de la ruta 142, que viajaba del Estado de México a la CDMX.