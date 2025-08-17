Vecinos del Estado de México realizaron un bloqueo en la autopista México-Pachuca hoy 16 de agosto, con cierre en la circulación en Tlanepantla; exigían encontrar a Teresa de Jesús Pérez.

Acorde con lo señalado, Teresa de Jesús Pérez Ballinas está desaparecida desde el jueves 14 de agosto en Tlanepantla de Baz, Estado de México, hecho que se lee en su ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General de Justicia.

Tras dos horas de bloqueo, la autopista México-Pachuca fue liberada y la mujer desaparecida habría sido localizada, aunque no se tienen detalles de lo ocurrido.

Fue alrededor de las 18:00 horas que se registró un bloqueo en la autopista México-Pachuca hoy sábado 16 de agosto: los vecinos de Tlanepantla cerraron la circulación a la altura de San Juanico, dirección Indios Verdes.

La circulación se mantuvo cerrada durante casi dos horas, solamente dirección a Ciudad de México, sin embargo, también afectó la Línea 4 del Mexibús que circula de la Universidad Mexiquense del Bicentenario (UMB) a La Raza.

Esto fue señalado por el Mexibús del Estado de México en redes sociales, en donde señaló que debido al bloqueo en Autopista México-Pachuca, sólo había servicio de la UMB a Clínica 76 sin circulación en:

Martín Carrera

Periférico

Indios Verdes

La Raza

Por su parte, hasta cerca de las 20:00 horas de hoy 16 de agosto, la circulación en la autopista México-Pachuca se mantuvo a vuelta de rueda, debido a la presencia de manifestantes con pancartas que exigían la localización de Teresa de Jesús Pérez.

Bloqueo en la autopista México-Pachuca hoy sábado 16 de agosto (Redes sociales)

Acorde con los manifestantes en el bloqueo de la autopista México-Pachuca hoy 16 de agosto, las autoridades no atienden la desaparición de Teresa de Jesús Pérez Ballinas, por lo que cerraron la circulación en Tlanepantla.

La ficha de búsqueda señalaba que fue vista por última vez el jueves 14 de agosto, la colonia Dr. Jorge Jiménez Cantú, en Tlanepantla de Baz, Estado de México, aunque no se tenían detalles de su desaparición.

Sin embargo, sus familiares levantaron el reporte de su desaparición el 15 de agosto después de que la mujer de 38 años fuera vista por última vez el día jueves 14 de agosto.

Los manifestantes del bloqueo en la autopista México-Pachuca hoy 16 de agosto se habrían retirado tras localizar a Teresa de Jesús Pérez Ballinas, tal como señalaron en redes sociales, sin confirmación de las autoridades.