Se registra un accidente en Avenida Gustavo Baz hoy 20 de agosto por la volcadura de un tráiler.

Este accidente se registra a la altura de la zona de Alce Blanco en Naucalpan en el Estado de México.

Los primeros reportes establecen que el tráiler quiso pasar por una curva y, al posiblemente no calcular sus dimensiones, terminó por volcarse y ahora provoca caos vial.

Este tráiler de doble remolque circulaba sobre la Avenida Gustavo Baz en su incorporación en Periférico Norte en el Estado de México cuando al incorporarse en una curva se volcó.

Aunque aún no se confirma la carga de este tráiler se cree que transportaba línea blanca.

Sin embargo al sitio arribaron cuerpos de tránsito municipal de Naucalpan para resguardar la zona y evitar más accidentes a su alrededor.

Al ser cerrado este tramo el tránsito local se ha vuelto pesado por lo que varios automovilistas y otros transportes de carga circulan de manera lenta.

Asimismo, según este primeros reportes iniciales de N+ dan a conocer que pese a la volcadura de este tráiler de doble remolque en un curva de Avenida Gustavo Baz hoy en Naucalpan no se registran heridos.

¿Cómo reportar un accidente en el Estado de México?

En el caso de tener un accidente o emergencia los mexiquenses podrán solicitar el apoyo de las autoridades a través del código 9-1-1.

A su llamado de auxilio podrán acudir alguna de estas dependencias:

Secretaría de Seguridad del Estado de México

Policías Municipales

Fiscalía General de Justicia del Estado de México

Cruz Roja

Bomberos

Protección Civil

Sistema Nacional de Atención de Emergencias

Las autoridades mexiquenses indican que todas las llamadas de emergencia serán atendidas en los Centros de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad, mejor conocidos como C5 de Toluca y Ecatepec, las cuales serán canalizadas de manera inmediata a las dependencias correspondientes.

El Código de Emergencias 911 es gratuito en equipos de telefonía fija y móvil, así como teléfonos públicos y sin saldo. Además, se podrán enviar mensajes de texto (SMS) sin costo alguno.