Autoridades del Estado de México determinan proceso de adopción para bebé encontrado en Tultitlán.

El pasado 11 de febrero de este 2025, Lucio “N” abandonó a su hijo recién nacido en una bolsa de plástico en la colonia Fuentes del Valle, en el municipio de Tultitlán, Estado de México, después de fraguar junto con la madre del menor este hecho.

Tras nueve meses de los hechos los progenitores del menor enfrentan procesos penales en prisión, mientras que una jueza octava de Distrito tomó la decisión de buscar el bienestar mayor del bebé al darlo en adopción.

Abuela paterna del bebé abandonado en Tultitlán ya no acudió a visitas; Estado lo da en adopción

En entrevista con Imagen Televisión, Gabriela Villeda, jueza octava de Distrito explicó porque decidió dar en adopción al bebé abandonado en Tultitlán.

De acuerdo con la jueza es el Estado quién tiene la guardia y custodia del menor de edad, pero para buscar su cuidado mayor se debatían entre la decisión de devolverlo a su familia o darlo en adopción a otra familia lo más pronto posible.

Para que se resuelva su situación jurídica, además de tener la oportunidad de ser cuidado por otra familia que le pueda dar un nuevo nombre y apellidos.

"Es el Estado el que ahorita tiene al menor, vamos a cuidar a este pequeño a verificar si está en posibilidad de devolverlo a su familia o darlo a otra familia para que lo más pronto posible y se resuelva su situación jurídica" Gabriela Villeda, jueza octava de Distrito

El bebé abandonado en una bolsa de plástico en #Tultitlán, #Edomex, hace nueve meses, será puesto en adopción por órdenes de la jueza octava de distrito, Gabriela Villeda.

Parte de esta decisión se dio después de que el pasado 15 de mayo se le otorgara una primera visita a la abuela paterna del bebé abandonado, pero al darle una nueva fecha y hora para más visitas supervisadas, ya no acudió.

Lo anterior lo ven como un segundo abandono del menor de edad, quién después de ser dejado en una bolsa de plástico en la calle y presentar hipotermia mejoró su estado de salud y ahora se encuentra sano y a salvo.

Mientras que Lucio “N” también en entrevista para Imagen Televisión muestra su arrepentimiento por el abandono de su bebé.