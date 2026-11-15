Un total de 339 parejas de Toluca formalizaron su unión durante las bodas comunitarias gratuitas “Nuestro Sí al Amor”, organizadas por el Ayuntamiento y el DIF municipal en el Auditorio Profesor Agripín García Estrada.

La ceremonia permitió que las y los contrayentes obtuvieran certeza jurídica mediante el matrimonio civil, tanto para quienes iniciaron una nueva etapa como para las parejas que decidieron formalizar una relación construida durante años.

Rocío Pegueros felicita a 339 parejas en bodas comunitarias de Toluca

La presidenta del DIF Toluca, Rocío Pegueros Velázquez, felicitó a las parejas por dar este paso y las invitó a construir hogares sólidos mediante el diálogo, la paciencia, el respeto y el cariño.

Durante su mensaje, compartió la experiencia de sus 30 años de matrimonio y destacó la importancia de cuidar la relación y fortalecer la convivencia familiar.

Cuiden mucho su hogar, respétense siempre y nunca dejen de celebrar el amor que hoy los trajo hasta aquí. Ricardo Moreno, alcalde de Toluca.

Asimismo, transmitió la felicitación del presidente municipal, Ricardo Moreno, y reconoció la colaboración de la Dirección General del Registro Civil del Gobierno del Estado de México para realizar las bodas sin costo y otorgar certeza jurídica a las parejas.

Toluca celebra bodas comunitarias gratuitas para 339 parejas (Cortesía )

Bodas comunitarias “Nuestro Sí al Amor” concluyen con celebración familiar

Después de la ceremonia y la firma de las actas de matrimonio, las parejas compartieron la celebración con sus familiares y testigos.

Entre abrazos, sonrisas, música y baile, las 339 parejas festejaron el inicio de esta nueva etapa junto a sus seres queridos, en una jornada organizada por el Ayuntamiento de Toluca y el DIF municipal.

Con “Nuestro Sí al Amor”, el municipio acercó el trámite del matrimonio civil a las parejas participantes, quienes pudieron formalizar su unión de manera gratuita.