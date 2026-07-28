El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, encabezó la inauguración de la 70ª Asamblea de las Secretarias y los Secretarios de Turismo de México (ASETUR), encuentro que reunió a representantes de 28 estados para fortalecer la coordinación en materia turística, de conectividad y cinematográfica.

En el evento participaron el titular de la Unidad de Innovación, Sustentabilidad y Profesionalización Turística de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, Miguel Aguiñiga Rodríguez; el presidente de ASETUR, Roberto Monroy García; la secretaria de Turismo de Durango, Elisa María Haro Ruiz; así como representantes de la industria cinematográfica.

Durango reúne a titulares de Turismo en la 70ª Asamblea de ASETUR.

Esteban Villegas destaca el potencial turístico y cinematográfico de Durango

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, destacó la riqueza natural, histórica y cultural de la entidad, además de su potencial para el turismo y las producciones audiovisuales.

Durango es una joya escondida en el norte de México. Esteban Villegas Villarreal, gobernador de Durango

El mandatario también señaló que la coordinación entre las entidades permitirá fortalecer la oferta turística del país.

Tenemos que tener mucha unidad y es el mensaje que le tenemos que mandar al mundo. Esteban Villegas Villarreal, gobernador de Durango

Durango reúne a titulares de Turismo en la 70ª Asamblea de ASETUR. (cortesía)

ASETUR reconoce a Durango como referente en turismo cinematográfico

El presidente de ASETUR, Roberto Monroy García, reconoció el trabajo realizado por Durango para consolidarse como un destino de turismo cinematográfico y explicó que esta edición de la asamblea busca conocer experiencias exitosas que puedan replicarse en otras entidades.

Por su parte, el titular de la Unidad de Innovación, Sustentabilidad y Profesionalización Turística de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, Miguel Aguiñiga Rodríguez, reiteró el respaldo del Gobierno Federal para fortalecer el turismo nacional en coordinación con los estados.

La secretaria de Turismo de Durango, Elisa María Haro Ruiz, afirmó que el encuentro permitirá compartir la experiencia de la entidad en turismo de pantalla, en el marco de la campaña “Durango, un mundo de cine”, con la que el estado conmemora siete décadas de historia cinematográfica.