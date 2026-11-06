El Gobierno de Durango brinda asesoría y acompañamiento a personas que requieren gestionar pensiones y pasaportes estadounidenses, mediante los servicios de la Dirección de Atención y Protección al Migrante y su Familia, encabezada por Job López Góngora.

Como parte de estas acciones, la dependencia realizó la entrega de documentos y ofreció orientación a duranguenses que necesitan estos servicios, con el propósito de facilitar sus gestiones ante autoridades de Estados Unidos y acercarles respaldo institucional.

Durango brinda asesoría a migrantes para gestionar pensiones y pasaportes de Estados Unidos

La Dirección de Atención y Protección al Migrante y su Familia realiza estas labores a través de la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Héctor Vela Valenzuela, para apoyar a quienes tienen vínculos familiares o laborales con Estados Unidos.

El acompañamiento busca facilitar los procesos administrativos que pueden resultar complicados debido a la distancia y los procedimientos establecidos por las autoridades estadounidenses.

El secretario Héctor Vela ha destacado la importancia de mantener una atención cercana a la ciudadanía y respaldar a las familias que requieren realizar este tipo de gestiones.

Gobierno de Durango mantiene servicios de atención y protección al migrante

A través de la Dirección de Atención y Protección al Migrante y su Familia, la administración estatal mantiene servicios de orientación, gestión y acompañamiento para los migrantes duranguenses y sus familias.

Estas acciones buscan que quienes necesitan tramitar pensiones o documentos estadounidenses cuenten con información y apoyo institucional durante sus procedimientos.

De esta manera, el Gobierno estatal mantiene la atención a las personas que tienen vínculos con Estados Unidos y facilita el acceso a servicios relacionados con sus necesidades administrativas.