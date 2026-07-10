La noche del jueves 9 de julio de 2026, fue asesinado en Morelia el excoordinador de la Policía de Investigación de Michoacán, Julio Meza, mientras se encontraba en un establecimiento de comida.

De acuerdo con información preliminar, se trató de un ataque directo perpetrado por hombres armados sobre la avenida Acueducto, donde la víctima recibió múltiples disparos.

Asesinan a Julio Meza, excoordinador de la Policía de Investigación en Michoacán (Redes sociales)

La Fiscalía de Michoacán abrió una carpeta de investigación y desplegó un operativo en coordinación con fuerzas federales para dar con los responsables del crimen.

Este caso se suma a otros hechos de violencia en la región y abre debate sobre la seguridad en Michoacán, el papel de la Fiscalía estatal y el impacto en la Policía de Investigación

Matan a balazos a Julio Meza, excoordinador de la Policía de Investigación en Michoacán

El excoordinador general de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Michoacán, Julio Meza, fue asesinado la noche del 9 de julio en la ciudad de Morelia, informó la dependencia estatal.

El ataque ocurrió sobre la avenida Acueducto, a la altura de las instalaciones del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS), donde hombres armados le dispararon en repetidas ocasiones.

La Fiscalía de Michoacán inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y, en coordinación con fuerzas federales, desplegó un operativo para localizar a los responsables del crimen.

Julio Meza ocupó la coordinación de la Policía de Investigación en Michoacán entre junio de 2019 y noviembre de 2025. Al dejar el cargo, permaneció en la Fiscalía como docente del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera.

El asesinato de Julio Meza generó un amplio despliegue de seguridad en Morelia, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y detener a los responsables. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen.