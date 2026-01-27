El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que existen más personas involucradas en el homicidio de la familia de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, por lo que las investigaciones continúan en curso, y llamó a la ciudadanía a no especular sobre el caso.

Gobierno de Michoacán informa avances en el caso de la familia de intérpretes

Durante una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña; el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, y el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, el mandatario estatal detalló los avances de la indagatoria.

El gobernador señaló que Alfredo “N”, quien es familiar de las 3 víctimas, se encuentra detenido por el homicidio de las tres personas, y será el 30 de enero cuando se reanude la audiencia para determinar la situación jurídica del hombre de 47 años.

Ramírez Bedolla explicó que la investigación se encuentra en manos de la Fiscalía General del Estado y, conforme se avance con la información, se podrán obtener mayores elementos que permitan el esclarecimiento de los hechos.

Por su parte, Carlos Torres Piña aseguró que desde el momento que se tuvo el conocimiento de la desaparición de las tres personas, la Fiscalía actuó con los protocolos legales, diligencia y comunicación permanente con los familiares.

Asimismo, señaló que tras la denuncia, los familiares no autorizaron la difusión de las cédulas de búsqueda, decisión que fue respetada por la autoridad. En ese sentido, aclaró que no existió omisión ni retraso en las actuaciones ministeriales, ya que desde el inicio se activaron los mecanismos de búsqueda e investigación previstos en la ley.

Finalmente, destacó que, hasta el momento, no se advierte que el multihomicidio esté relacionado con la delincuencia organizada ni con la actividad profesional de las víctimas como intérpretes de Lengua de Señas Mexicana. Sin embargo, aclaró que se mantiene puntual seguimiento con la Comisión Estatal de Derechos Humanos.