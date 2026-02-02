Erik Cano, el hijo de la alcaldesa de San Quintín, Miriam Cano, fue detenido luego de haber agredido a manifestantes que pedían la revocación del mandato de su madre.

Miriam Cano aseguró que como alcaldesa “la ley se aplica sin distinciones ni privilegios”, subrayando que no habrá beneficios por la detención de su hijo.

San Quintín en Baja California está viviendo un momento de manifestaciones en el edificio municipal, pues piden que Miriam Cano electa por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) deje su puesto como alcaldesa, por presuntos abandonos en la localidad.

Ante ello y luego de la visita de la presidenta de Claudia Sheinbaum a Baja California durante el último fin de semana de enero 2026, el hijo de Miriam Cano tuvo que ser detenido por agredir a quiénes piden que su madre salga del gobierno.

Según información de Emeequis, Erik Cano acudió al Municipio de San Quintín donde se encontraban los manifestantes y los agredió la noche del 1 de febrero de 2026.

Mientras manifestantes respondían, el hijo de Miriam Cano advirtió “mañana vengo más bravo”, para luego burlarse de que estos le decían harían uso de la policía municipal para su detención.

Sin embargo, los videos mostraron que el hijo de la alcaldesa de San Quintín sí fue detenido por la policía municipal e ingresado a una patrulla para supuestamente ser trasladado a una celda.

Información adicional de Zeta Tijuana, apunta que el individuo iba en presunto estado de ebriedad y que habría agredido a cuatro manifestantes, entre los que están Flor Giselle Gómez Sánchez, la líder del movimiento.

El hijo de Miriam Cano habría iniciado un proceso en la Fiscalía General del Estado por lesiones. Además de que se espera se compruebe su presunto estado de ebriedad con un examen toxicológico que autoridades debieron haber realizado.

Miriam Cano no dará “privilegio” a su hijo tras ser detenido en San Quintín

El hijo de Miriam Cano, alcaldesa de San Quintín, fue detenido por agredir a manifestantes que piden la revocación del mandato de su madre, lo que llevó a la mandataria a rechazar cualquier tipo de ayuda en el proceso legal de Erik Cano.

A través de un comunicado, externó que “la violencia” y “las amenazas” no serán permitidas en el municipio, además de que no habrá justificaciones a ninguno de estos actos.

Aclarado el punto, la alcaldesa aseguró que como madre “reconozco el impacto emocional que puede general una situación” como la que generó su Erik Cano. Sin embargo, como la mandataria no dará privilegio alguno.

“Expreso que como madre, reconozco el impacto emocional que puede generar una situación de este tipo. Sin embargo, como Presidenta Municipal, reafirmo con absoluta firmeza que la ley se aplica sin distinciones ni privilegios, sea quien sea (...)”. Comunicado de Miriam Cano, alcaldesa de San Quintín.

Miriam Cano sostuvo que dejará que las “instancias competentes” realicen los procesos que les convergen “conforme a derecho”.