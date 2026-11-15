La diputada local Evelyn Sánchez Sánchez presentó su informe anual de actividades ante más de dos mil personas en Tijuana, Baja California, donde reportó la presentación de 18 iniciativas y 20 puntos de acuerdo enfocados en justicia social, servicios públicos y atención a grupos prioritarios.

Durante su mensaje, la legisladora señaló que su trabajo se ha centrado en mantener contacto directo con la ciudadanía y atender las necesidades de las comunidades. “Mi consigna ha sido clara: en la calle, con la gente; política de territorio y no de escritorio”, afirmó.

Evelyn Sánchez destaca iniciativas sobre justicia indígena y atención al autismo

Entre los resultados legislativos que presentó, Evelyn Sánchez destacó la reforma que permitió la operación de la Fiscalía Especializada en Asuntos Indígenas, cuyo objetivo es facilitar el acceso a la justicia con perspectiva de género y respeto a la diversidad cultural.

La diputada relacionó esta propuesta con sus raíces oaxaqueñas y señaló la importancia de contar con instituciones que atiendan las necesidades de las comunidades indígenas.

También resaltó la iniciativa integral para crear el Centro Estatal para la Atención Integral de Personas con la Condición del Espectro Autista, orientado a fortalecer la atención de esta población.

Al informe asistieron líderes comunitarios, representantes empresariales, legisladores locales y federales, integrantes del gabinete estatal y miembros del equipo de la coordinadora estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Baja California, Julieta Ramírez.

Diputada Evelyn Sánchez presenta gestiones sobre agua, drenaje y movilidad en Tijuana

En cuanto a los 20 puntos de acuerdo impulsados en el Congreso de Baja California, Sánchez Sánchez mencionó propuestas relacionadas con servicios públicos y problemas cotidianos de las familias de Tijuana y Playas de Rosarito.

Entre ellas se encuentra el planteamiento para exentar el cobro de agua potable durante los días en que no haya suministro. También mencionó el reforzamiento del mantenimiento preventivo de alcantarillas y drenajes pluviales, así como acciones de planeación ante el congestionamiento vial.

Otra de las propuestas busca realizar un censo municipal para avanzar en la regularización de claves catastrales. Además, la legisladora exhortó al DIF Municipal a fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo en la vía pública.

Durante su intervención, también llamó a fortalecer la colaboración entre el sector público y el empresariado para impulsar el desarrollo económico, y pidió evitar las confrontaciones en el servicio público.

El pueblo de Tijuana demanda altura de miras. Demanda que hagamos política con dignidad, que dejemos de lado la politiquería y las confrontaciones innecesarias. Evelyn Sánchez, diputada local por Morena.

Finalmente, Evelyn Sánchez hizo un llamado a continuar con el proyecto de la Cuarta Transformación junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y destacó la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. “Tijuana me lo ha dado todo y yo lo voy a dar todo por Tijuana”, concluyó.