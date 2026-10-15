El Ayuntamiento de Tijuana a cargo de Ismael Burgueño Ruiz y la organización civil Fundación Fuente de Sabiduría formalizaron la entrega de 2 mil 400 becas educativas para estudiantes de educación básica y media superior, con el objetivo de contribuir a la permanencia escolar en zonas vulnerables de la ciudad fronteriza.

Durante el encuentro realizado en el Auditorio Municipal, el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, y el directivo de la asociación civil, Fernando Salgado Chávez, señalaron que la colaboración entre el gobierno y las organizaciones sociales busca complementar las políticas públicas mediante la participación ciudadana.

El programa está dirigido a atender las dificultades económicas que pueden enfrentar las familias y que inciden en el abandono escolar en Tijuana, particularmente en sectores de la periferia fronteriza.

Fundación Fuente de Sabiduría plantea ampliar las becas educativas

El director de la asociación civil, Fernando Salgado informó que el esquema de apoyos contempla extenderse a zonas rurales y delegaciones con una importante recepción de flujos migratorios en el Valle de Mexicali y Ensenada.

La expansión busca consolidar un padrón de beneficiarios que permita medir el impacto de las becas para estudiantes en la permanencia escolar a mediano plazo.

El programa se desarrolla en un contexto de desafíos educativos en Baja California. De acuerdo con los indicadores mencionados en la información proporcionada, la entidad registra una tasa promedio de abandono escolar de 9.5 por ciento en bachillerato.

Entre los factores relacionados con esta problemática se encuentran las condiciones socioeconómicas, la incorporación temprana de jóvenes al mercado laboral informal o maquilador y las circunstancias de las familias en situación de movilidad.

Becas buscan apoyar la continuidad escolar en la frontera norte

En ciudades fronterizas como Tijuana, la movilidad de las familias también puede dificultar la continuidad educativa de menores repatriados y estudiantes transnacionales que transitan entre los sistemas escolares de México y Estados Unidos.

Ante este panorama, los apoyos económicos y en especie buscan aliviar parte de la presión financiera de las familias durante el regreso a clases y favorecer que niñas, niños y jóvenes permanezcan dentro del sistema educativo.

Con la entrega de las 2 mil 400 becas, el Ayuntamiento de Tijuana y Fundación Fuente de Sabiduría buscan ampliar las oportunidades educativas y fortalecer las acciones para prevenir la deserción escolar en Baja California.