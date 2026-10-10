La Comisión Federal de Electricidad (CFE) rechazó que exista un pronóstico de colapso eléctrico en Tijuana para 2028, como aseguraron medios como Animal Político.

“No existe ningún riesgo de colapso eléctrico para Tijuana, tal como la propia nota señala” CFE

La dependencia también indicó que no existen retrasos en los proyectos de infraestructura eléctrica ni estudios que prevean un posible colapso de la red para ese año.

CFE rechaza pronóstico de colapso eléctrico en Tijuana para 2028 (CFE)

CFE destaca obras y niega colapso eléctrico para 2028

En respuesta a la nota publicada en Animal Político, “Tijuana corre riesgo de colapso eléctrico en 2028 si no corrige sus rezagos: consultora”, la CFE negó que exista algún riesgo en el suministro eléctrico.

Además, señaló que se mantiene trabajando en Tijuana, Baja California y la zona Noroeste del país, para reforzar la infraestructura de transmisión y garantizar un suministro continuo y confiable de electricidad.

Como parte de sus logros, la CFE destacó que en agosto de este año puso en funcionamiento una línea de transmisión de 230 mil voltios, beneficiando a un millón de habitantes de los municipios de Tijuana y Tecate.

Además, mencionó que se están construyendo subestaciones como La Encantada, con una capacidad de 30 MVA, mientras se fortalecen las obras en las demás subestaciones.

Panamericana Banco 2

Durazno Banco 2

Toreo Banco 1

Alamar Banco 1

Seminario Banco

CFE (Cuartoscuro / Margarito Pérez Retana)

CFE resalta obras en Baja California

En el mismo comunicado, la CFE también destacó la Central de Ciclo Combinado “González Ortega”, una obra que beneficia a más de 3.8 millones de personas en Baja California.

“La CFE continuará con la ampliación y modernización de la infraestructura eléctrica de Baja California para atender el crecimiento de la demanda de energía en dicha entidad” CFE

En cuanto a los reportes de interrupciones del servicio eléctrico por eventos climatológicos o de otra índole, la CFE invita a toda la población a utilizar los canales oficiales para notificar el hecho.