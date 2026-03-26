El ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, director general del Centro Nacional de Control del Gas Natural, fue reconocido como uno de los 100 líderes del sector energético en México por la revista especializada Petróleo y Energía.

Este reconocimiento distingue a las personalidades que influyen de manera relevante en el desarrollo y transformación del sector energético del país desde distintos ámbitos.

CENAGAS fortalece la infraestructura energética nacional

El reconocimiento resalta la visión estratégica de Cuitláhuac García al frente de CENAGAS, organismo que trabaja para fortalecer la infraestructura energética nacional.

Bajo su gestión, se impulsa un sistema cada vez más eficiente, seguro y confiable, clave para garantizar el suministro energético en México.

Además, este enfoque contribuye a consolidar un modelo de justicia energética, donde la energía se posiciona como motor de desarrollo y bienestar en todas las regiones del país.

En medio de la transformación energética que vive México, el fortalecimiento del SISTRANGAS representa un paso fundamental para asegurar el suministro de gas natural.

Este avance permite consolidar la soberanía energética y avanzar hacia una política que prioriza el interés público, el desarrollo nacional y el bienestar de la población.