Cuitláhuac García, director de CENAGAS, asistió al informe de los primeros 100 días de Claudia Sheinbaum, destacando el inicio fuerte del segundo piso de la transformación.

Desde el 6 de enero, como director de CENAGAS, el exgobernador de Veracruz colabora con la Secretaría de Energía para cumplir con el Plan de Energía presentado por la presidenta.

Cuitláhuac García trabaja en proyectos de crecimiento energético de Claudia Sheinbaum

Cuitláhuac García ya trabaja con SENER, PEMEX y CFE en proyectos energéticos.