Veracruz logró resultados históricos en seis años de política social de la Cuarta Transformación.

Entre 2018 y 2024, 1 millón 174 mil 700 personas salieron de la pobreza, mientras que 567 mil veracruzanos dejaron de vivir en pobreza extrema , según cifras oficiales.

Logros de Cuitláhuac García en Veracruz

Estos logros se alcanzaron durante la administración de Cuitláhuac García como gobernador y bajo la conducción de AMLO.

Ello, al impulsar políticas públicas enfocadas en bienestar social, justicia distributiva y atención prioritaria a los sectores históricamente marginados de la entidad.

Veracruz logra transformación de fondo

Los resultados muestran que la transformación profunda es posible cuando las decisiones gubernamentales se alinean con las necesidades del pueblo.

Además, esta estrategia de justicia social sienta las bases para una transición energética justa en Veracruz, garantizando acceso equitativo a recursos y servicios de manera sostenible.